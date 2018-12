Tragedia discoteca, bomboletta di gas urticante trovata nel locale

Una bomboletta contenente gas urticante è stata sequestrata nella discoteca di Corinaldo, nell'Anconetano, dove cinque ragazzi e una mamma sono morti nella calca creatasi in occasione di un concerto. Non è comunque ancora chiaro se si tratti di quella utilizzata quando si è creato il panico. La bomboletta è ora all'esame degli investigatori. Il locale non è tra l'altro dotato di telecamere di sorveglianza, né all'interno né all'esterno.