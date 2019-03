A circa un mese dall'aggressione in cui è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco davanti a un pub di Roma, la promessa del nuoto Manuel Bortuzzo torna in acqua, nella piscina dell’istituto Santa Lucia dove è stato trasferito dall'ospedale San Camillo il 18 febbraio. Questa volta non per gareggiare ma per la riabilitazione. "L’acqua è la mia vita", ha detto al Messaggero il giovane, che non ha mai perso la speranza.