Vaccini, Moratti: "Lombardia può essere prima regione con immunità"

"Saremo la prima regione a raggiungere l'immunità di comunità, ormai facciamo più di 100mila vaccini al giorno. Si va verso il 70% di cittadini vaccinati". Ospite a "Mattino Cinque", l'assessore al Welfare della Lombardia Letizia Moratti commenta gli ultimi dati legati alla campagna vaccinale. "Il personale, dopo un anno così difficile, è stato fondamentale, per competenza, professionalità e pazienza nello spiegare l’importanza del vaccino. Su AstraZeneca abbiamo avuto solo lo 0,5% di rifiuti".

Il boom dei vaccini in Lombardia è arrivato dopo un inizio non senza difficoltà. "Il momento difficile è stato quando abbiamo usato la piattaforma regionale Aria, su cui avevo forti dubbi", specifica Moratti. "Avevo fatto mettere clausole di rescissione molto precise, quindi, quando abbiamo visto che non funzionava, siamo passati alla piattaforma Poste, molto più facile da utilizzare".