Vaccini, Unicef a G7: "Fornitura costante dosi per Paesi più poveri"

Ansa

L'Unicef lancia un appello alle nazioni del G7 per la fornitura di vaccini ai Paesi più poveri. Si chiede una fornitura costante durante tutto l'anno perché questi Paesi non hanno le risorse per usarle tutte insieme e quindi milioni di vaccini rischierebbero di andare sprecati. L'appello è stato sottoscritto da star come Billie Eilish, Ewan McGregor, Orlando Bloom, Katy Perry e David Beckham.