Abusa di una 16enne durante una festa, un arresto a Como

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Como per violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 16 anni. Il fatto contestato risale a giugno. La ragazza ha raccontato di essere stata abusata in un appartamento in provincia di Como, dove era andata per una festa. La 16enne non si era sentita bene, aveva chiesto di coricarsi e al suo risveglio ha spiegato agli agenti di aver trovato nel letto il 22enne che le ha usato violenza.