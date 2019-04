Ponte Genova, il secondo incidente probatorio inizierà il 2 maggio

Inizierà il due maggio il secondo incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi di Genova, in cui il 14 agosto trovarono la morte 43 persone. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Angela Nutini, accogliendo la richiesta della Procura. Il gip ha nominato come periti i professori Renzo Valentini, Massimo Losa e Gianpaolo Rosati, che dovranno pronunciarsi sulle cause del collasso del viadotto.