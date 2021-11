Obbligo vaccini personale sanità, Tar ligure: decide giudice ordinario

Ansa

Sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario deve pronunciarsi il giudice ordinario e non il Tribunale amministrativo regionale. Lo ha stabilito il Tar ligure respingendo il ricorso di 400 addetti della sanità locale. Tre i motivi alla base dell'istanza: l'incertezza "sui rischi dell'assunzione del vaccino"; le "sperimentazioni troppo brevi per essere considerate affidabili"; l'illegittimità "dell'imposizione ai lavoratori della sanità".