Maltempo, 15 persone sfollate in un Comune dell'Imperiese

Quindici persone sono state sfollate dalle loro abitazioni a causa del maltempo che ha fatto esondare un ruscello nel Comune di Pigna, in val Nervia, nel retroterra imperiese. La Protezione civile e il sindaco hanno deciso di allontanare da casa le persone che hanno trovato ospitalità in parte da familiari e conoscenti. Il provvedimento è stato preso in via precauzionale.