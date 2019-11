Crollo viadotto sulla Torino-Savona, vittime ponte Morandi: governo tuteli Italia

"Per pura casualità e per immensa fortuna non sono decedute altre persone innocenti, i cittadini devono essere protetti". Lo chiede Egle Possetti, presidente del "Comitato ricordo vittime del ponte Moranti" dopo il crollo di un viadotto sulla Torino-Savona. "Vogliamo un impegno serio del nostro governo e del Parlamento - è il suo appello - affinché il nostro Paese sia messo in sicurezza e ogni viaggio non diventi una roulette russa".