Lecco, barista rifiuta la pensione per 16 anni ma ora cambia idea: “Mi spetta e la voglio”

Emilio è un barista di Lecco. Per 16 anni ha rifiutato la pensione ma ora ha cambiato idea: “Vedo che nessuno rinuncia ai vitalizi e allora perché io dovrei rinunciarci?” dice ai microfoni di Stasera Italia. Con i suoi 76 anni ha una lunga carriera da lavoratore alle spalle.



Quando fu il momento di richiedere la pensione, rinunciò a questa possibilità: “Ho pagato troppo poco di contributi e quindi mi sembrava ingiusto nei confronti degli altri” ha spiegato.



Da 20 anni, ogni giorno, Emilio si sveglia all’alba per servire al bancone del suo bar, è amareggiato e confessa: “Non vado neanche più a votare, mi sono stancato”. Poi torna sul tema pensioni: “Ci avevo rinunciato perché gli altri pagano i contributi per 40 anni, io solo per 20. Ma adesso ci ho ripensato: mi spetta e la voglio”.