Terremoto, scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Roma

La zona dei Colli Albani in cui è stato registrato il terremoto di magnitudo 3.7 è a pericolosità sismica medio-alta. "Famosa per i vulcani, questa zona ha una sua attività sismica frequente e storicamente non sono mai avvenuti terremoti con magnitudo elevatissime", ha spiegato il sismologo Carlo Meletti, dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma più' forte storicamente documentato risale al 1806, con una magnitudo stimata in 5.6, con danni abbastanza estesi sulle località più vicine, come Rocca di papa Zagarolo.