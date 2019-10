Terrazza con vista San Pietro e una cappella privata: la casa extra lusso di un cardinale

Un appartamento di circa 400 metri quadri con un enorme terrazzo che affaccia su Piazza San Pietro. Le telecamere (nascoste) di "Fuori dal Coro" entrano nella casa di un alto prelato che spiega: “In questo palazzo ci vivono tre cardinali, sono il Papa e la Curia romana che li assegnano”. Nel lungo corridoio si possono contare ben sei porte di altrettanti locali e tra questi ci sono tre bagni e una cappella privata per pregare. Non solo, c’è la stanza adibita a stireria, un salotto, la sala da pranzo, un sottotetto e il terrazzo da dove si può ammirare la Cupola della Basilica vaticana. “Mamma mia quanto è grande questo appartamente”, dice l’ospite munito di telecamere nascoste. “Sì grandissimo da pulire!”, replica la donna che lo accoglie in casa.