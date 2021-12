Roma, 30enne ucciso a colpi di pistola nell'androne di un palazzo

ansa

A Roma un 30enne è stato ucciso a colpi di pistola in un palazzo in via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle. Si tratta di un cittadino romeno pluripregiudicato che è stato trovato nell'androne, accanto all'ascensore. Sulla vicenda indagano polizia e carabinieri. Sono stati trovati tre bossoli sul pavimento.