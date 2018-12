Papa invia messaggio all'esercito: "Auguri a chi è lontano da casa"

Nel giorno della vigilia di Natale, Papa Francesco ha inviato un videomessaggio ai militari: "Saluto i ragazzi e le ragazze dell'esercito che vivono il Natale lontani da casa, in servizio, in Italia e fuori. Vorrei dirvi grazie". Il Pontefice ha poi aggiunto che "vivere il Natale lontano dal fuoco della famiglia non è una cosa bella, ma siete bravi e coraggiosi. Vorrei dirvi che vi sono vicino, prego per voi, questo servizio che è amore per la Patria".