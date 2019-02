9 febbraio 2019 08:01 Manuel, la fidanzata 16enne: "Resterò per sempre con lui" La giovane era con il nuotatore quando fu colpito dal proiettile alla schiena al quartiere Axa di Roma e attese i soccorsi. Le confidenze agli amici e compagni del Centro federale di Ostia

Anche lei è una giovane promessa del nuoto italiano. Anche lei ha rischiato la vita la notte della sparatoria al quartiere Axa di Roma. Anche lei in questi giorni mostra un coraggio da leoni. E' Martina, la fidanzata 16enne di Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne rimasto paralizzato dopo l'agguato, che attese con lui i soccorsi. E ora? "Non lo lascerò solo. Resterò per sempre con lui, gliel'ho detto ed è felice", così la minore, insieme al nuotatore da una settimana e ad una delle prime uscite di coppia la sera di quel proiettile calibro 38, si confida con gli amici e compagni di nuoto del Centro Federale di Ostia. Lo riferisce Il Messaggero. "Quei due ci chiedono scusa? Devono pagare per quello che hanno fatto", aggiunge.

Una storia d'amore appena sbocciataStavano insieme da una settimana circa Manuel e Martina, conosciuta durante gli allenamenti di nuoto. "E' un ragazzo buono, sensibile; mi ha colpito la sua gentilezza, il suo garbo - racconta la 16enne agli amici accorsi al capezzale del nuotatore. - Non meritava quello che gli è successo".

Il ricordo di quella sera"Non stavamo facendo nulla di male, - racconta Martina - stavamo comprando le sigarette al distributore, ma da quella sera non fumo più". "E' stata un'esperienza che non dimenticherò mai - continua - e capisco che mi trovo davanti a una cosa più grande di me; spero tanto per Manuel". "Non mi farò da parte, resterò al suo fianco per sempre", è la promessa finale.