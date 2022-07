Il campione mondiale Sorrentino inizia il giro della Sardegna a nuoto in ricordo della figlia morta: "Così aiuto i bambini in ospedale"

È la nuova sfida, cominciata ieri, del campione di nuoto 48enne Corrado Sorrentino , che ritorna in acqua per un'impresa non solo sportiva. Il giro via mare dell'isola ha soprattutto, infatti, uno scopo benefico: raccogliere fondi per finanziare il reparto di oncoematologia dell'ospedale Microcitemico di Cagliari. "Con questa iniziativa conto di dotare il reparto di strumentazioni che consentano a medici e infermieri di controllare costantemente a distanza i bambini ricoverati. In acqua lei è accanto a me", ha spiegato il campione in un'intervista al Corriere.

Il "menù" dell'impresa prevede. Il tempo a disposizione per portarla a termine sarà di. Ieri mattina, alle dodici circa, è stato raggiunto il primo traguardo del tour della Sardegna firmato Sorrentino: Terra Mala. Nulla di complicato per un nuotatore che ha unnon da poco: è stato(200 e 400 misti),agli europei junores,. In ogni tappa il "papà campione" sarà scortato da un gommone, per consentirgli lo svolgimento dell’impresa in sicurezza. “Cercherò di essere puntuale all’arrivo, previsto per il 28 agosto sempre a Marina Piccola”, ha detto il 5 volte campione mondiale di nuoto durante la conferenza stampa.

"Non nuoterò solo, accanto a me ci sarà mia figlia Amelia, ci parleremo come sempre da quando lei non c'è più".

Amelia Sorrentino

2018

una malattia intestinale rara

Giulia

, la prima e unica figlia del campione, è morta nel, ad appena sette anni. La bambina era appena tornata a casa dalla piscina quando aveva iniziato a sentire un mal di pancia, all'apparenza banale: "È svenuta, ha perso conoscenza e non le abbiamo più visto riaprire gli occhi", ha raccontato l'atleta. Dopo cinque giorni in rianimazione, la piccola non si era più risvegliata, a causare il decesso. Da allora il campione e la moglie non si sono mai arresi davanti al dolore. Hanno donato gli organi di Amelia e creato un'Associazione a suo nome per alleggerire le sofferenze dei bambini ricoverati: "Finora abbiamo raccolto più di 200mila euro e acquistato apparecchiature per l'ospedale Brotzu", ha aggiunto. Nelle prime bracciate il nuotatore ha voluto vicino sua nipote di 11 anni,, coetanea della figlia scomparsa.

L'idea

- L'intuizione di fare il periplo della Sardegna è nata per gioco: "L'anno scorso ad agosto a Carloforte avevo appena nuotato intorno all'isola di San Pietro. Fu un grande successo. - ha ricordato - Qualcuno mi disse che ora mi rimaneva da fare il giro della Sardegna, era solo una battuta ma lì per lì risposi 'perché no?".