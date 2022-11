Campolongo Tapogliano (Udine), scontro tra tre auto in A4: due morti

Le operazioni di soccorso hanno interessato la zona compresa tra le uscite di Palmanova (Udine) e Villesse (Gorizia). Un ferito è stato estratto e trasferito all'ospedale in codice giallo: le sue condizioni non sarebbero gravi. Per altre due persone, invece, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso sul posto.