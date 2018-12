Errore in busta paga: sindaco di Trieste rimborsa 19mila euro

Una maggiorazione del 20% come se fosse ancora in attività. Ma il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha smesso di lavorare nell'ottobre del 2016 e da allora è in quiescenza e quindi, dopo aver informato gli uffici competenti, il suo nominativo è stato cancellato dalla gestione Inps commercianti con effetto retroattivo a partire dal 31 dicembre 2017. Il sindaco ha dovuto restituire al Municipio un totale di 18.812,14 euro. Come riportato in prima pagina dal quotidiano Il Piccolo, Dipiazza per tutta la vita è stato un imprenditore e con quest'ultima vicenda la sua busta paga ammonta a 5.052 euro, pari a 2.800 euro nette.