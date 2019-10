Novara, adescava minorenni sui social: arrestato prof di una scuola media

Raccontava sui social di avere vent'anni, e di essere un agente assicurativo, per adescare ragazze minorenni. E' l'accusa nei confronti di un docente di scuola media di Novara, arrestato dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta scattata a seguito della denuncia dei genitori di una ragazzina. Dopo essere entrato in contatto con le giovani, l'uomo - ora in carcere - si faceva inviare foto dal contenuto pedopornografico e faceva proposte sessuali.