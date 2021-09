Covid, Regioni del nord-ovest e Molise in verde nella mappa Ecdc

Afp

Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Molise in verde, Basilicata, Calabria e Sicilia in rosso, il resto dell'Italia in giallo. Sono i colori aggiornati sulla mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che valuta l'incidenza dei contagi Covid. I nuovi casi per 100mila abitanti diminuiscono in Spagna e Francia, mentre restano rosse Irlanda, Germania e Vallonia. L'unico paese rosso scuro è la Slovenia.