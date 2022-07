Covid, Iss: 1.071 casi ogni 100mila abitanti, l'indice Rt sale a 1,40

Aumento intensive al 3,5 da 2,6%,reparti a 13,3 da 10,3% -

Aumentano i ricoveri per Covid sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,5% (7 luglio) rispetto al 2,6% del 30 giugno. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,3% (30 giugno) rispetto al 10,3% di una settimana prima.

Incidenza sopra 1.000 in 11 Regioni, nessuna a rischio basso -

Sono 11 le Regioni che registrano questa settimana un'incidenza dei casi di Covid superiore a 1.000 per 100mila abitanti rispetto a una media nazionale di 1.071 per il periodo 1-7 luglio. Si tratta di Campania (14.82,5), Puglia (1.320,5), Abruzzo (1.291,6), Umbria (1.275,8), Lazio (1.250,9), Veneto (1.184,8), Sicilia (1.147,5 e con un ricalcolo dei dati relativi alla settimana precedente), Marche (1.133,2), Sardegna (1.125,5), Basilicata (1.101,5) ed Emilia Romagna (1.045,9). Nessuna Rgione secondo il monitoraggio è classificata a rischio basso.

In aumento casi rilevati da screening e tracciamento -

In aumento la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (49% vs 47%), mentre è del 10% (rispetto al 9% della scorsa settimana) la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di tracciamento dei contatti. In diminuzione la percentuale dei casi rilevati dopo la comparsa dei sintomi (41% vs 44%).