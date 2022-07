Covid, Ema: seconda dose booster per over 60 se i casi aumentano

"Se i tassi di infezione aumentassero ulteriormente, anche le persone tra i 60 ei 79 anni, oltre alle persone vulnerabili dal punto di vista medico di qualsiasi età, dovrebbero ricevere una seconda dose booster di vaccino contro il Covid".

Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della strategia per i vaccini dell'Agenzia europea per i medicinali. La raccomandazione di aprile per le persone con più di 80 anni, ha aggiunto, "resta valida: dovrebbero ricevere un secondo vaccino di richiamo".