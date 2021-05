Covid, Brusaferro: "Continua progressiva decrescita della curva" 

Ansa

La curva epidemiologica dell'andamento dei contagi da Covid è "stabile o in decrescita in tutti i Paesi e anche in Italia". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, illustrando i dati del monitoraggio settimanale. "Una decrescita lenta ma che continua in queste ultime settimane e che si rileva in tutte le Regioni. Anche l'incidenza è in decrescita", ha aggiunto.