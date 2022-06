Covid, 48.456 nuovi casi su 199.340 tamponi e altri 44 decessi

Le vittime sono invece 44 (contro le 40 del giorno precedente). Il tasso di positività si attesta al 24,3%, in rialzo rispetto al 21,8% di sabato. Sono invece 227 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+2), mentre i ricoveri nei reparti ordinari 5.532 (+190). I dimessi e i guariti odierni sono 19.320.

I numeri della pandemia

- Gli attualmente positivi sono 733.440, quindi 29.961 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.234.242 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.102. I dimessi e i guariti in tutto sono 17.332.700.