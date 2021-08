Covid, 4.168 nuovi casi con 101.341 tamponi e altri 44 decessi

Il totale dei dimessi e dei guariti dal coronavirus balza a 4.224.429. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi (+ 161). Sono 3.505, invece, i nuovi guariti e 135.555 gli attualmente positivi.

In Sicilia 1.121 i nuovi positivi, 20 i morti

Sono 1.121 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 12.565 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende al 9%, ieri era al 12% . L'isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Segue l'Emilia Romagna con 558 contagi. Gli attuali positivi sono 24.146 con un aumento di altri 686 casi. I guariti sono 415 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 20 vittime e il totale dei decessi resta a 6.239. La Regione Sicilia comunica che i deceduti dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 7 del 22 agosto, 7 del 21 agosto, 4 del 20 agosto, 1 del 19 agosto, 1 del 6 luglio. Sul fronte ospedaliero sono adesso 817 i ricoverati, 29 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 88, quattro ricoverati in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 348, Catania 296, Messina 4, Siracusa 133, Ragusa 80, Trapani 67, Caltanissetta 103, Agrigento 2, Enna 88.