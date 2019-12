Usavano materiali scadenti per costruire viadotti: due arresti in Campania

Due imprenditori campani, Francesco e Salvatore Nicchiniello, sono stati arrestati dai carabinieri di Caserta con l'accusa di aver costruito strade e viadotti in tutta Italia usando materiale di qualità e quantità inferiori a quelle dichiarate, con rischio per la stabilità e la sicurezza delle opere. Per non essere scoperti, i due pagavano tangenti. L'inchiesta ha coinvolto le amministrazioni dei comuni di Villa Literno e Lusciano.