Napoli, partorisce in un bar: i soldati di "Strade sicure" si improvvisano ostetrici

La neomamma e il piccolo Denis, tre chili e mezzo, stanno bene. Sono positive le notizie che arrivano dall'ospedale Loreto Mare di Napoli dove madre e figlio sono stati ricoverati dopo il rocambolesco parto avvenuto in un bar del centro città. La donna, infatti, una giovane immigrata, a passeggio con il primogenito, è stata colta dalle doglie mentre si trovava nei pressi della stazione Centrale, in piazza Garibaldi. Alle sue urla sono intervenuti i militari di "Strade sicure" che, con i sanitari del 118, si sono trasformati in ostetrici.