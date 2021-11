Covid, in Campania positivo di rientro da Sud dell'Africa: in isolamento

Ansa

Un cittadino campano, di ritorno dall'Africa australe, è risultato positivo al tampone molecolare. Con lui anche il suo nucleo familiare composto da cinque persone. I pazienti e tutti i loro contatti, rende noto la Regione, sono stati posti in isolamento prudenziale nonostante i lievi i sintomi riscontrati. Ora si sta procedendo al sequenziamento del virus per accertare se si tratti di variante Omicron, come spiegato dal presidente De Luca.