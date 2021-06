Campania, De Luca: "Obbligo di mascherina all'aperto fino 31 luglio"

Ansa

Per contrastare la diffusione del Covid-19 in Campania sarà obbligatorio indossare la mascherina all'aperto fino al 31 luglio. E' quanto prevede un'ordinanza del presidente Vincenzo De Luca, in cui è anche stabilito il "divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche dalle 22 alle 6 e di consumo delle stesse nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali".