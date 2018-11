Maltempo, cinque famiglie evacuate da una contrada di Cosenza

Cinque famiglie sono state evacuate in via precauzionale da una contrada di Cosenza a ridosso del fiume Busento a causa della pioggia, che da lunedì cade incessantemente sulla città. Sono stati gli stessi sfollati, residenti a Macchia di Tavola, a lanciare l'allarme preoccupati per il fango e per la caduta di alcuni detriti che si sono staccati dal costone vicino alle abitazioni.