'Ndrangheta, blitz nel Cosentino: 5 arresti per omicidi nel 2000

Cinque persone sono state arrestate in un'operazione antimafia della Dia di Catanzaro per il duplice omicidio di Benito Aldo Chiodo e Francesco Tucci avvenuto a Cosenza il 9 novembre del 2000. In manette sono finiti soggetti di spicco della criminalità organizzata cosentina di etnia nomade. Le due vittime stavano chiacchierando nei pressi del carcere di via Popilia, quando da un'auto scesero due sicari incappucciati che iniziarono a sparare.