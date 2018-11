Arezzo, coppia perde il treno e chiede aiuto: lei stuprata, lui picchiato

Ore da incubo per una coppia di fidanzati nigeriani di Arezzo. I due, dopo aver perso il treno, avrebbe chiesto ospitalità ad alcuni connazionali. Sono stati quindi accompagnati in una casa nella zona delle Ville di Monterchi. Qui la donna, minacciata con un coltello, è stata violentata mentre il ragazzo picchiato con un bastone e rasato a zero. Solo dopo alcune ore, la coppia è fuggita e si è presentata in questura denunciando le violenze.