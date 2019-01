Abusi sui pazienti, cardiologo arrestato a Urbino: tra le vittime anche minorenni

I carabinieri di Urbino hanno arrestato un cardiologo ultrasessantenne accusato di aver abusato di alcune pazienti durante le visite. Ad accusare il medico sono 9 donne, tra le quali una 12enne che il medico aveva visitato in ambulatorio, nella zona di Urbino, per rilasciare il certificato di idoneità sportiva. L'uomo, per il quale il capo d'accusa è di violenza sessuale, è stato posto agli arresti domiciliari su ordine del gip di Urbino.