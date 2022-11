Triglie alla livornese

PROCEDIMENTO

Tritate bene 1 spicchio di aglio e mettetelo in padella con olio Evo, 1 acciuga e fate sciogliere bene. Aggiungete 300 grammi di polpa di pomodoro, un po' di acqua e fate cuocere per 10/15 minuti. Squamate bene le triglie ed eliminate le pinne con le forbici. Aggiungete dell'acqua al sugo controllando che non si addensi troppo.

Aggiungete le triglie. Se volete potete anche infarinarle, friggerle prima e poi metterle nel sugo. Salate, coprite e lasciate andare in cottura per altri 10 minuti. Dato che la carne delle triglie è molto delicata, attenzione a non spostarle con strumenti da cucina. Se dovete, fatelo muovendo la padella. Ultimate cospargendo con prezzemolo tritato.