Torre di crespelle con fonduta

PROCEDIMENTO

Fate bollire 150 ml di panna e appena arriva ad ebollizione aggiungete 30 grammi di gorgonzola e 30 grammi di formaggio grattugiato. Lasciate sciogliere e fate bollire per un paio di minuti. Per la preparazione delle crespelle mettete in un recipiente 250 ml di latte e 100 grammi di farina di grano saraceno. Aggiungete due uova e un pizzico di sale. Amalgamate bene il tutto con una frusta.

Mettete un filo di olio in una padella antiaderente, versate al centro la miscela facendola arrivare bene ai bordi, lasciate cuocere due minuti per lato. In un'altra padella mettete uno spicchio di aglio con olio Evo e saltate i funghi. Una volta pronti aggiungeteli alla crema di formaggi. In una teglia distribuite i funghi con la crema di formaggi, aggiungete una crespella, il formaggio grattugiato e continuate gli strati. Terminate con abbondante formaggio grattugiato. Infornate a 180 gradi per 15/20 minuti.