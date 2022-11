Strudel salato by chef Franco Aliberti

semini per decorare

PROCEDIMENTO

Tagliate a dadini piccoli con tutta la buccia la zucca, il cavolo a listarelle, fate soffriggere il porro tagliato sottile con abbondante olio per qualche minuto, aggiungete la zucca, il cavolo, unite il sale e il pepe, lasciate cuocere per 10 minuti mescolando. A cottura ultimata lasciate raffreddare su un vassoio o piatto, una volta raffreddato unite la scamorza tagliata a dadini piccoli. In una ciotola inserite farina, sale e mescolate. Aggiungete le uova, lavorate con un una forchetta ed infine versate il burro sciolto.

Una volta che il composto si sarà amalgamato, trasferitelo su di un piano ed iniziate ad impastarlo. Una volta ricavato un panetto, tiratelo con un mattarello fino ad ottenere un foglio con uno spessore di circa 3 mm. Distribuite la farcia e arrotolate creando un filone, chiudete bene i bordi avvolgendo le sponde esterne di pasta. Spennellate con acqua ed olio e cospargete i semini, infornate per 35 min a 180° gradi.