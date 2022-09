Malfatti di ricotta, battuto di pomodoro, zafferano e menta by chef Riccardo Monco

PROCEDIMENTO

Mettete i pomodori in acqua bollente per 30 secondi, passateli poi in acqua e ghiaccio per sbucciarli più facilmente. Con la buccia dei pomodori e i semi si otterrà un olio essenziale. Per realizzare i malfatti unite la ricotta e la farina. Mettete dei pistilli di zafferano nell'acqua dei malfatti poco prima di cuocerli.

Affettate le patate e mettetele a cuocere in padella con cannella e olio Evo abbondante. Fate la salsa di battuto di pomodoro, sale, qualche pistillo di zafferano e menta tritata. Una volta cotti, scolate i malfatti e componete il piatto.