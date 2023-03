Insalata con cime di rapa e ceci

PROCEDIMENTO

Tagliuzzate e sbollentate 600 grammi di cime di rapa per 8/10 minuti. Tritate del peperoncino fresco e 15 grammi di pomodori secchi dopo averli fatti ammollare in acqua tiepida. Mettete tutto in padella con uno spicchio di aglio e dell'olio e 2 acciughe.

Scolate le cime di rapa e fatele saltare in padella insieme al condimento precedentemente preparato. Aggiungete 120 grammi di ceci cotti. Fate cuocere per un paio di minuti, lasciate insaporire e grattugiate in ultimo della scorza di limone per dare freschezza al piatto.