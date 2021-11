PROCEDIMENTO

Tagliate a metà in lunghezza e larghezza le foglie di un radicchio tardivo, sbollentatele in acqua e aceto bianco e mettetele ad asciugare su un canovaccio. Completate poi la cottura in padella con olio Evo, aggiungete dell'aceto balsamico e 1 cucchiaio di acqua. Una volta terminata la cottura mettete da parte.

Prendete due filetti di pesce bianco, rosolate uno spicchio di aglio in padella e mettete a cuocere il pesce sul lato della polpa, girate poi sul lato della pelle e completate la cottura. Attendete qualche minuto e sfumate con del vino bianco.