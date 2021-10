Crostata di farina integrale

limone non trattato, scorza

lievito in polvere

PROCEDIMENTO

In un mixer unite 2 uova, 80 grammi di zucchero di canna, la scorza grattugiata di 1 limone, 80 grammi di olio di girasole, 300 grammi di farina integrale, 1 cucchiaino di lievito in polvere e fate amalgamare bene il tutto. Portate l'impasto su una spianatoia e riprendete a lavorare fino a rendere il panetto liscio, compatto e non più appiccicoso.

Stendete la frolla e mettetela in teglia su carta forno, farcite con 300 grammi di confettura (nella ricetta alle ciliegie). Infornate a 180 gradi per 40 minuti. A piacere, prima di servire, spolverizzate con dello zucchero a velo.