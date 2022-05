Cime di rapa, mollica di pane e ceci

PROCEDIMENTO

Tagliate grossolanamente 400 grammi di cime di rapa, salate l'acqua e sbollentate la verdura per qualche minuto. In padella mettete dell'olio Evo e del peperoncino e una volta raggiunta la temperatura, aggiungete la mollica di pane. Una volta brunito, togliete dalla padella e liberate dall'olio in eccesso.

Scolate le cime di rapa, tagliuzzate 4-5 pomodorini secchi sott'olio. In padella con olio Evo rosolate uno spicchio d'aglio, qualche filetto di acciuga e unite le cime di rapa. Aggiungete 250 grammi diceci cotti e la mollica piccante e croccante.