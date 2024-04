Perugia, cane aspetta per cinque ore al pronto soccorso il suo padrone: la vicenda diventa virale

Tgcom24

Il post sul cane Francesco diventato virale "Lui è Francesco, - è l'esordio del post che racconta la commovente vicenda. - Ha aspettato il suo padroncino umano per ore ed ore davanti alla porta del triage, cercandolo con gli occhi ogni qualvolta si aprivano le porte. Abbiamo tanto da imparare dai cani. Amore, fedeltà, prendersi cura di chi si ama giorno dopo giorno, nella quotidianità, con piccoli gesti. Soprattutto: bisogna prendersi cura di chi si ama".

"L'amore va alimentato, - è la morale del post. - Una rosa non cresce se non le si dà l'acqua. Un cane non diventa così fedele se non lo si addomestica, se non gli si dà amore, giorno dopo giorno. A volte ci dimentichiamo in fretta quali sono le cose importanti della vita e lasciamo le rose più belle in un angolo, accantonate, ad avvizzire".