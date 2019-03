Argentina, cane aspetta per una settimana fuori dall'ospedale il suo padrone morto

Per una settimana ha aspettato fuori dall’ospedale Pablo Soria, a San Salvador de Juju, in Argentina, il ritorno del suo padrone, non sapendo che era morto. È la storia di Totò, un labrador di sei anni. Nonostante l’uomo, un anziano argentino, avesse lasciato scritto di voler salutare il suo fidato amico un’ultima volta prima di morire, i parenti non glielo hanno permesso. Così il cane è rimasto fuori dall’ospedale ad aspettare invano. Il personale dell'ospedale e i familiari dei degenti si sono rivolti a un'associazione animalista che ora sta cercando una casa per Totò.