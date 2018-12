Hanno tentato di entrare con lei all'ospedale Bonomo di Andria, ma sono stati allontanati. Così non è rimasto loro altro da fare che attendere l'uscita dal nosocomio della loro padrona, ricoverata in Neurochirurgia per quindici giorni. Protagonisti di questa storia di Natale sono due meticci, fedeli amici - come hanno dimostrato nei fatti - di un'anziana che vive in città in condizioni disagiate e che d'urgenza a inizio dicembre era stata portata al pronto soccorso. I due cani, appostati per giorni all'ingresso dell'ospedale, sono stati fotografati da un bancario che vive nei dintorni e le loro immagini, postate su Facebook, hanno portato gli andriesi e non solo a conoscenza di questa dimostrazione di grande affetto animale.

"Da dieci giorni la loro padrona è ricoverata. Loro stazionano all'ingresso dal giorno del ricovero. La fedeltà, istinto della natura!", scriveva su Facebook il primo segnalatore della presenza dei due cani davanti all'ospedale Bonomo di Andria. E subito è scattata una gara di solidarietà.



Nel tam tam di Internet qualcuno li ha riconosciuti e ha raccontato la storia non facile della loro padrona, precisando che i due cani sono ben tenuti e sterilizzati, per cui non rappresentavano nessun pericolo per gli utenti dell'ospedale. Altri si sono dati da fare per accudirli, anche se i negozianti raccontavano che i due meticci tornavano a casa, a poche centinaia di metri da lì, per mangiare per poi riprendere posto su quel marciapiede di via Istria per il resto della giornata.



Fino al ritorno a casa con la loro amata padrona.