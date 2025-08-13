L'allenamento full body di Elisabetta Canalis: ecco quali esercizi fa in palestra

È uno degli esercizi cardini del circuito functional. Elisabetta Canalis lo esegue con macchina con elastico passato tra le gambe. A lavorare sono i muscoli posteriori delle cosce, i glutei e gli erettori spinali, cioè la famosa “catena posteriore”. Rinforzarla migliora postura, stabilità lombare e performance in ogni movimento di spinta e salto. Il focus tecnico è mantenere il busto allineato, spingere indietro il bacino e sentire il carico sui talloni e non sulle ginocchia per non appesantirle.