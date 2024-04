05 aprile 2024 15:43

Milano, auto prende fuoco per strada e finisce carbonizzata

A Milano, in zona Moscova, una macchina ha preso fuoco lungo la strada. Le fiamme sono partite, sembra in modo accidentale, da un'utilitaria e hanno danneggiato altre due macchine vicino. La donna che era alla guida ha visto il fumo uscire dal cofano ed è subito scesa dando l'allarme. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.