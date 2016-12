TORGNON D'OUTON - Torgnon (AO) - Fino a domenica 13 novembre la Valle del Cervino si anima di musica, artigianato e gastronomia locale. Specialità valdostane, tra cui patate di montagna e fontina Dop d'alpeggio, saranno proposte nel ricco menu dei due fine settimana consecutivi, nei quali si festeggia anche San Martino, patrono della cittadina. Spettacoli e divertimenti assicurati anche per i più piccoli come il truccabimbi. Lunedì 31 ottobre, invece, serata di Halloween, grande festa a partire dalle ore 19.00 con "Sangria e paella party" e dalle ore 20.00 serata danzante e palloncini e baby dance per i più piccini.



FESTA E MERCATINO DELLA CASTAGNA - Foiana (BZ) - La “Keschtnfeschtl“, la Festa della castagna, si presenta in un contesto di festa e buon gusto: i visitatori possono passeggiare tra il mercato contadino che espone non solo i prodotti a base di castagne, di miele e di altri prodotti naturali della cucina altoatesina, ma anche i caratteristici oggetti dell‘antico artigianato tradizionale come il “Keschtnriggl“, il tradizionale utensile della manifattura altoatesina che presta il nome alla rassegna. E’ un curioso cesto ovale intrecciato con legno di castagno e nocciolo, utilizzato per sbucciare le caldarroste: dopo essere state arrostite sul fuoco vivo, le castagne vengono scosse al suo interno, ottenendo in questo modo che la buccia si stacchi da sola dalla polpa e cada attraverso le sottili fessure sul pavimento, trattenendo pertanto le castagne già pelate. Fino al 6 novembre.



TARTUFESTA - Carbonara di Po (MN) - Da sabato 22 ottobre a domenica 6 novembre la provincia di Mantova si accende con Tartufesta, la manifestazione dedicata a piatti prelibati preparati esclusivamente con tartufo bianco. Le portate sono accompagnate da una selezione di vini pregiati e servite ai tavoli del Palatartufo, sotto il cui tetto sono allestiti stand espositivi e commerciali di prodotti tipici locali con la possibilità di acquistare il pregiato tubero.



NOVEMBER PORC - Varie località parmensi - Per tutti i weekend di novembre appuntamento a Polesine Parmense, Zibello e Roccabianca per la staffetta gastronomica più golosa della provincia di Parma. Stand enogastronomici, bancarelle, assaggini e il famosissimo takeaway McPorc, il tutto accompagnato da serate musicali e animazioni per grandi e piccini. Inoltre, durante tutti i fine settimana ci si potrà cimentare con "Il Tiro al Salame" il gioco ufficiale della manifestazione e, per tutta la durata dell'evento, potrete assistere alle performance degli artisti di strada impegnati nel concorso "November Porc Street Artist" che premierà i primi tre classificati.



FESTA DELLA POLENTA - Vigasio (VR) - Fino a domenica 6 novembre la polenta colora di tinte accese la tavola della sagra tradizionale a Vigasio. Gli stand enogastronomici propongono un ricco menu con decine di pietanze, tutte diverse, preparate secondo le ricette della tradizione. Accanto alla polenta di mais, ci saranno gnocchi e pappardelle, bocconcini di carne e costine, brasato di manzo e cinghiale, contorni, pizze e dolci.



BACCANALE - Imola - L'evento, giunto quest'anno alla sua 30a edizione, trasforma fino al 27 novembre la città in un grande palcoscenico popolato di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori, accomunati dal desiderio di trattare il cibo in modo non banale e ripetitivo. "Chicchi, grani e farine" è il tema di questa edizione: cosa sarebbe la nostra cucina senza grano, farine, riso e legumi?



IL PESCE FA FESTA - Cesenatico (FC) - Dal 28 ottobre al 1° novembre un appuntamento da non perdere: per chi ama i sapori che regala il mare, Cesenatico ospita la kermesse gastronomica dedicata al prodotto principe della cucina locale, il pesce dell'Adriatico. Lungo il porto canale, nelle piazze e nelle vie del centro storico trionfano grigliate di pesce, fritture e piatti della tradizione marinara. A far da cornice all'evento, verrà organizzata una grande fiera ambulante con prodotti artigianali e tradizionali, alimenti tipici e trasformati, modernariato, oggettistica, collezionismo, giochi per bambini e altre attrazioni.



LA SAGRA DEL MARRONE - Castel del Rio (BO) - Questa occasione dai sapori tipicamente autunnali è la festa più vecchia del paese, cadenzata in quattro settimane da numerosi appuntamenti. Durante queste giornate di festa verrà allestito il tradizionale mercato dei marroni, con mostre di prodotti, convegni tecnici, conferenze e interessanti serate dove la storia e la cultura si fondono con la cucina. Stand gastronomici, ristoranti e trattorie tipiche serviranno pietanze a base di marroni e castagne: dal castagnaccio alla polenta di farine di castagne, frittelle e tartufi di marroni, liquori e marmellate.



VOLTERRAGUSTO - Volterra (PI) - Fino a martedì 1 novembre la città etrusca fa festa con un evento itinerante dedicato al tartufo bianco e ai numerosi prodotti tipici locali. All'interno della manifestazione sono previsti incontri ed eventi speciali come il Palio dei caci che, come da tradizione, vedrà rotolare le caciotte lungo il percorso cittadino in una sfida tra le contrade o ancora le esibizioni, in Piazza dei Priori, del Gruppo storico sbandieratori e musici vittà di Volterra.



BACCO NELLE GNOSTRE - Noci (BA) - Edizione numero diciassette per questa manifestazione enogastronomica organizzata dal Parco Letterario Formiche di Puglia e dal Comune di Noci. Durante la due giorni si potranno degustare in anteprima oltre 10.000 bottiglie di vino giovane della nuova annata delle cantine pugliesi, il più moderno cibo da strada insieme con le specialità della tradizione, come carni alle braci, orecchiette e zuppe, prodotti da forno, mozzarelle e pasticceria tutti pronti per allietare anche i palati più raffinati.