Rocca di Lonato: un giorno da Harry Potter

18:06 - Una cornice suggestiva e fiabesca, in un vero castello, proprio come quello che ospita la Scuola di magia e stregoneria in cui ha studiato il maghetto Harry Potter: domenica 12 ottobre la Rocca di Lonato del Garda (in provincia di Brescia) si trasforma in Hogwarts, per offrire ai bambini una giornata di avventura in costume da veri maghi e streghe.

L'avventura in costume è un nuovo modo di giocare ed imparare, vivendo un'esperienza che consente di immedesimarsi totalmente in un personaggio storico o leggendario e vivere un'avventura in un'epoca o in un luogo immaginario.



La Giornata Fantastica con Harry Potter prende il via alle 10.30: i bambini vengono accolti da figuranti che vestono i panni gli insegnanti che guidano le Quattro Case Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero: oltre a Minerva McGranitt e Severus Piton, ci sono Albus Silente, Remus Lupin e molti altri ancora. Tutti i partecipanti sono chiamati a vestire abiti da maghi con tanto di bacchetta magica e a ciascuno viene assegnato un ruolo, I giovani apprendisti maghi sono invitati a seguire le lezioni della giornata, alternandosi in Laboratorio di Pozioni, Laboratorio Base di Incantesimi, Studio teorico del gioco del Quidditch, oltre a un momento di esplorazione e protezione dei confini del Regno di Hogwarts.



Ci sono poi i Tornei, in particolare quello dei maghi e di Quidditch, il gioco più famoso e divertente della Saga. Ma c’è anche una intrigante ricerca del Mago Remus Lupin, per apprendere i potenti incantesimi di Difesa contro le Arti Oscure, per essere in grado di affrontare i terribili Mangiamorte e Dissennatori, ormai radunati ai confini di Hogwarts. Per l’occasione, alcuni genitori dei bambini partecipanti sono chiamati a vestire i panni degli antagonisti, al fianco di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato, e per mettere in scena il momento finale della giornata, in cui insegnanti, maghi e maghetti sostengono la battaglia finale contri i cattivi della storia. Al termine della giornata sono in programma i festeggiamenti per celebrare la vittoria dei valorosi Maghetti.



Durante la Giornata Fantastica viene allestito un mercatino con banchi artigianali, in legno e juta, in cui vengono esposti oggetti a tema, dalle bacchette magiche ai cappelli e alle tuniche da Mago, dalle pozioni agli articoli da Quidditch. Anche piatti e sandwich serviti della Caffetteria sono ispirati a Henry Potter e portano i nomi dei personaggi della saga.



Ad organizzare l’evento, con la Fondazione Ugo da Como, è la Compagnia San Giorgio e il Drago di Milano (www.sangiorgioeildrago.it), fra le più conosciute associazioni italiane specializzate in didattica scolastica.

Biglietto d’ingresso Euro 5,00

Il programma completo della manifestazione è online sul sito www.fondazioneugodacomo.it