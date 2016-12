Parolario 2015: le inesauribili sfumature della bellezza

10:08 - Libri, quadri, spettacoli, film, accompagnati dalle voci di romanzieri, poeti, artisti, scienziati e filosofi, per esplorare e riscoprire quanto di bello abbiamo sotto gli occhi, se solo li teniamo aperti. Tutto questo è quello che ci aspetta a Parolario, il Festival letterario che si svolge dal 19 al 27 giugno sul Lago di Como. Sede principale della manifestazione è la splendida Villa Olmo, con il suo parco affacciato sul lago, ma un nutrito programma di incontri si svolge anche a Villa del Grumello, Villa Sucota/FAR, Villa Gallia, sempre a Como, Villa Bernasconi a Cernobbio e alla Biblioteca di Brunate. Tema dell'edizione: “Il colore della bellezza”.

L'edizione si apre – grazie alla presenza di Giovanni Carlo Federico Villa, esperto d’arte, museologo e curatore di importanti mostre – con la pittura di Giorgione, Bellini, Tiziano e del Rinascimento veneziano: i colori più splendidi di cui la bellezza artistica si sia mai rivestita. Libri, racconti, romanzi e storie sono da sempre i grandi protagonisti di Parolario: le parole raccontano la bellezza del mondo, delle piccole cose, dei gesti semplici e quotidiani. Gli incontri che si svolgono durante la manifestazione danno uno sguardo all’attualità e alle sue mille sfumature: dai temi più delicati alle questioni più leggere. Non solo prosa, ma anche poesia: da sempre i poeti cercano di raccontare e descrivere la bellezza nelle sue varie forme e, per l'occasione il poeta belga Germain Droogenbroodt esplora, da un lato, l’universo del misticismo e delle filosofie orientali, dall'altro invece rivolge lo sguardo al Lago di Como.Oltre ai libri, vengono presi in considerazioni numerosi film: anche quest'anno alcuni operatrori del settore cinematografico hanno stilato una rassegna che ha per filo conduttore il tema della bellezza.



Tra i numerosi appuntamenti della quindicesima edizione di Parolario alcuni sono dedicati al mondo del verde e del giardinaggio. Dopo il successo della scorsa edizione tornano le “lezioni di giardinaggio planetario” di Lorenza Zambon, qui in veste di attrice-giardiniera per un incontro teatrale con alcuni maestri giardinieri particolari: dall’”uomo che piantava gli alberi”, al grande Gilles Clement, fino ai tre piccoli grandi giardinieri planetari che hanno dato il via al movimento “Stop al consumo di territorio”. Gli incontri di Parolario danno uno sguardo anche all’attualità, con le sue mille sfumature: dai temi più delicati alle questioni più leggere. Il racconto di una rinascita è sempre qualcosa di meraviglioso, è il ritratto di una bellezza che torna a vivere. Anche l'alimentazione è un tema forte che il festival affronta: viaggio tra sapori e prelibatezze inizia con Stefano Callegaro, il vincitore dell’ultima edizione di Masterchef, e con il suo libro “Alla ricerca del gusto”, un percorso intimo e avvincente, dove la vita e la cucina si intrecciano in una bellissima storia d’amore e di passione.



Tra gli ospiti di questa edizione incontriamo: Francesco Piccolo, Franco Cardini, Sergio Romano, Roberto Gervaso, Edoardo Boncinelli, Pietrangelo Buttafuoco, Flavio Caroli, Fabio Genovesi, Marco Missiroli, la strana coppia Andrea Vitali e Massimo Picozzi, Ennio Capasa, Isabella Bossi Fedrigotti, Silvano Petrosino, Andrea Scanzi, Mario Andreose, Ezio Guaitamacchi, Laura Pariani, Stefano Bartezzaghi, Claudio Risè, Pina Ligas, Letizia Muratori, Stefano Callegaro, vincitore dell’ultima edizione di Masterchef, Andrea Di Robilant, Antonia Arslan, Nicla Vassallo e Vittorio Lingiardi, Massimo Mantellini, Roberto Perrone, Francesco Recami, Marina Viola, Francesco Facchinetti.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.parolario.it