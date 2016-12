Notte di Fiaba: Aladino vola a Riva del Garda

La storia di Notte di Fiaba ha origini lontane che risalgono addirittura all’Ottocento. Vecchie cronache dell’epoca raccontano di feste sul lago con imbarcazioni addobbate, luminarie, sfilate, spettacoli e musica. Sono degli anni ’50 del secolo scorso, invece, le prime edizioni annuali, che nelle stagioni successive, tra pause e riprese hanno via via assunto il format attuale. È il Comitato Manifestazioni Rivane che mantiene viva questa tradizione, costruendo e organizzando un avvenimento suggestivo e divertente per nonni, nipoti, figli e genitori: ogni anno una fiaba diversa, con i suoi personaggi, buoni e cattivi, i suoi profumi, i suoi colori, per esaltare i luoghi e l’ospitalità del Garda Trentino.



Al centro del fittissimo programma di appuntamenti c’è il Viaggio nella Fiaba, lo spettacolo teatrale itinerante che racconta la vera storia di Aladino e della lampada magica, un vero e proprio viaggio tra le vie del centro, alla scoperta di luoghi e personaggi incantati. Partenza e arrivo alla Rocca di Riva del Garda, ma durante il tragitto, accadranno… mille e una cosa insieme al valoroso Aladino che, tra fughe e travestimenti accompagnerà gli ospiti nelle sue rocambolesche avventure dal sapore orientale. Strada facendo si incontreranno i protagonisti della favola: Jasmine, bellissima figlia del Sultano di Agrabah, il malvagio Jafar, la leggendaria Lampada magica che si trova nella Caverna delle meraviglie e, infine, il divertentissimo Genio.



Giochi e laboratori - Durante questo lungo weekend sarà possibile mettersi alla prova in attività creative e giochi in piazza, sperimentare lo spazio per la fantasia con il truccabimbi e le caccie al tesoro, stupirsi con l’animazione itinerante sui trampoli, scatenarsi nel laboratorio di percussioni o impegnarsi addirittura nell’arte della pasticceria nel laboratorio “Con le mani in pasta”. Grazie all’Associazione Cuochi Trentini i bambini potranno imparare a realizzare con le proprie mani buonissimi biscotti di pasta frolla “Orient Express”, con curcuma e zenzero.



Musica e intrattenimento - Tanti appuntamenti sono dedicati anche ai più grandi: in calendario concerti, dj set, Radio Fiaba (le dirette da Piazza Cavour con Radio Dolomiti), spettacoli serali di danza, musica e ballo, il ricco “Mercatino del solito e dell’insolito”, che in una intera via propone prodotti curiosi e originali. Per gustarsi l’atmosfera fiabesca ci saranno gli stand di “Mille e un sapore” in Piazza Battisti, con le eccellenze del Garda Trentino - carne salada in testa - a deliziare gli ospiti. E in via Roma si potranno assaporare le specialità dello “Street Food Bazar”: dall’hamburger gourmet alle birre artigianali, dal fritto per tutti i gusti alle piadine e tigelle. Insomma, dal dolce al salato, da Nord a Sud, non mancheranno le proposte da associare a musica e spettacoli, assaporando magari cocktail, spumanti o estratti di frutta e verdura. E chi vuole sperimentare l’esotico può scegliere Piazza delle Erbe, ribattezzata per l’occasione Piazza Jaama El-Fna, dove si potrà scegliere tra le proposte della ristorazione tipica marocchina.



Per maggiori informazioni, www.gardatrentino.it